Donaueschingen Die FDP tritt selbstbewusst auf

Donaueschingen (jak). Die Fraktion im Gemeinderat habe eine deutliche Stimme, die auch zu neuen Überlegungen anrege. "Unterschiedliche Meinungen gehören dazu – auch wenn sie pointiert vorgetragen werden, denn sie sind die Würze für gute Lösungen", so Bühler.

Die FDP/FW-Fraktion habe in ihrer kleinen Haushaltsrede einen "substanziellen Vorschlag" präsentiert, der "sich deutlich von den anderen abhebt", so Fraktionssprecher Bertold Wagner. Denn sie möchte den Haushalt nicht durch Sparen, Streichen oder Schieben aufstellen, sondern den Realschulneubau über die Konversions- und Entwicklungsgesellschaft (KEG) finanzieren und realisieren.

Man müsse sich schließlich Gedanken machen, wie man das Problem, dass die Stadt Investitionen in Höhe von 72 Millionen Euro in den kommenden vier Jahren weder personell noch finanziell realisieren könne, grundsätzlich löst. Das erste Mal, als sein Vorgänger Markus Kuttruff die Idee präsentiert habe, sei man zwar auf wenig Gegenliebe gestoßen. Aber das sei auch so der Fall gewesen, als die FDP/FW-Fraktion eine KEG oder die befahrbare Brücke in Allmendshofen gefordert habe. Oft werde gelacht, wenn seine Fraktion eine Idee präsentiere, doch ebenso oft behalte sie auch Recht – wie beispielsweise, als Kuttruff die Flughafenbilanz auseinandergenommen habe, öffentlich Kritik einstecken musste und diese nachher doch bestätigt wurde. Und zur Stadtbusdebatte sagt Wagner: "Wer Sturm sät und Wind erntet, der kann es leicht ertragen, wenn man Kollegen hat, die für einem in die Breche springen", so der Fraktionssprecher.