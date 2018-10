Donaueschingen Dichter Verkehr in der Alemannenstraße

Donaueschingen (guy). So ist es derzeit etwa auch im Donaueschinger Norden der Fall. Dort, wo im Konversionsgebiet das neue Stadtviertel "Am Buchberg" entsteht, wird es besonders zu Stoßzeiten des Verkehrs, also morgens und gegen späten Nachmittag, besonders eng.

Betroffen davon ist vor allem die Alemannenstraße, durch welche die Umleitung für den Verkehr in Richtung Grüningen und Brigachtal führt. Dann muss mit dem Auto schon mal Slalom gefahren werden, und das, obwohl in der Alemannenstraße seit Einrichtung der Umleitung am Fahrbahnrand ein Parkverbot eingerichtet ist.

"Umleitungen führen leider in den meisten Fällen zu Behinderungen. Hier bildet die Umleitungsstrecke Prinz-Karl-Egon Straße – Alemannenstraße keine Ausnahme", sagt Rathaussprecherin Beatrix Grüninger. "Die daraus entstehenden Probleme sind auch dem Ordnungsamt bekannt und werden entsprechend beobachtet, beziehungsweise kontrolliert."