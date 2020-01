Donaueschingen Diagnose Leukämie: Schicksal von Michaela Meyer bewegt

Beim Roten Kreuz ist man auf den Ansturm vorbereitet: "Normalerweise haben wir bei einer Blutspende zehn Leute im Einsatz, heute sind es 30 Helfer", sagt Iris Gähme. Bei der Bereitschaftsleiterin laufen an diesem Tag alle Fäden zusammen. Viel gibt es an diesem Tag zu koordinieren. Typisierung? Blutspende? Erstspender? Je nach Antwort gibt es am Eingang einen anderen Stapel an Papieren. Informationsbroschüren inklusive.

Blutspende und Wangenabstrich: Beides ist für eine Typisierung möglich. Denn sowohl aus dem Blut, als auch aus der Mundschleimhaut lassen sich die Parameter gewinnen, die zur Überprüfung benötigt werden, um festzustellen, ob jemand als Spender geeignet ist oder nicht. Die Daten werden gespeichert und können so weltweit abgerufen werden. Eignet sich jemand als Spender, dann wird er kontaktiert. "Die Wahrscheinlichkeit liegt bei einem Prozent – in Ihrem ganzen Spenderleben", sagt Daniela Stötzer von der Deutschen Stammzellspenderdatei.