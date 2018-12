Donaueschingen DHL: Posse um Chip-Briefkasten zu Ende

DHL selbst spricht auf seiner Homepage immer noch davon, dass der Brief- und Paketkasten weiterentwickelt werde und deshalb momentan nicht bestellt werden könne. Weiterentwickelt hört sich so an, als ob das Ding schon gut funktionierte und jetzt mit neuen technischen Features ausgestattet wird, die ihn noch besser machen. Was sich mit Worten nicht alles schönschreiben lässt...