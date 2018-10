Donaueschingen Der Zeichner der Musiktage

Viele Jahrzehnte war er, ein echtes Donaueschinger Original, mit Skizzenblock und Zeichenstift in der Stadt unterwegs. In Kneipen, in der Pfohrener Entenburg, beim Herbstfest, vor allem aber bei den Musiktagen. Sie lagen dem 2002 im Alter von 86 Jahren verstorbenen Künstler immer besonders am Herzen.

Aus Anlass der Donaueschinger Musiktage 2018 hat Hans Langs Tochter Christel einmal mehr im umfangreichen Bild-Archiv ihres Vaters gekrustelt und viele tolle Arbeiten entdeckt. Sie sind jetzt in den Schaukästen an der Wasserstraße zu einer kleinen Sonderausstellung zusammengefasst.

Hans Lang saß in den Konzertsälen, bannte Musiker, Schlagzeuger, Saxofonisten, Bassisten, Trompeter in seinen "Schnellzeichnungen" aufs Papier, um sich dann ein Autogramm von den Musikern zu holen. In der aktuellen Ausstellung sind so berühmte Namen wie der Komponist Luigi Nono, der Jazzmusiker Bora Bergmann bei den Musiktagen 1986 oder Südwestfunk-Orchesterleiter Pierre Boulez von 1959 zu sehen. Zeichnung mit Dirigent, Flügel, Harfe oder als Styropordruck. Auch das Musiktage Plakat von 1996, zum 75-jährigen Bestehen der Musiktage ist zu sehen.