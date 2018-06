Donaueschingen Der Sparkurs bei Sto zeigt erste Erfolge

Donaueschingen/Stühlingen (wur). Bei Sto bleibt wieder mehr Geld in der Kasse liegen: Das Ergebnis nach Steuern stieg im Geschäftsjahr 2017 um zehn auf 55,8 Millionen Euro. Das hat Folgen für die Aktionäre, von denen ein großer Teil am Donnerstag an der Hauptversammlung in der Donauhalle teilnahm.