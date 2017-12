Donaueschingen Der Rotstift war Guse immer fremd

Großes Lob gespendet

Jürgen Guse war es ein Bedürfnis, in seinem letzten offiziellen Beitrag in der Verbandsversammlung angesichts der guten Ergebnisse der VHS Baar im ablaufenden Jahr ein großes Lob an das gesamte Team der Volkshochschule und Leiter Jens Awe auszusprechen.

Die Flüchtlingsfrage ist für die Bildungseinrichtung eine zentrale Aufgabe, der man sich in ganz besonderem Maße annimmt. Für Jens Awe gibt es aber auch unerklärbare Phänomene und Schwierigkeiten. So sei die Zahl der Integrationskurse vor, während und nach der großen Flüchtlingswelle gleich geblieben. Nicht alle Deutschkurse konnten trotz vorhandener Kapazitäten und Mittel ausgelastet werden, so vor allem die von Handwerkskammern zum Beispiel als notwendig erachteten B2-Kurse zur besseren Integration.