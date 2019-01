Donaueschingen Der Räumplan am Bahnhof bleibt ein Geheimnis

Damals waren aufgrund des heftigen Schneefalls in der Nacht Verkehrsflächen und Bahnsteige erst im Laufe des Vormittags geräumt worden. Eine Antwort der Bahn verwies auf einen bestehenden Räum- und Streuplan, der in einer festgelegten Reihenfolge abgearbeitet wird. Allein für den Bahnhof Donaueschingen weist die Arbeitsanweisung Bahnsteige, Zuwegungen, Parkflächen und Gehwege mit einer Gesamtfläche von 4281 Quadratmeter aus.

Ein Bahnsprecher erinnerte auf Nachfrage an die besonderen Wetterumstände des monierten Werktags. Damals habe es flächendeckend geschneit, sodass im Prinzip alle etwa 200 Bahnhöfe, die zum Bahnhofsmanagement gehören, winterdienstlich zu bearbeiten waren.

Und in Zukunft? Ganz offenbar haben Fußgänger, die sich im Bereich eines Bahnhofs bewegen, der früher an der Räumkette liegt, bessere Chancen, trockenen Fußes zu ihrem Ziel zu kommen. Doch für den Donaueschinger Bahnhof gelingt der Bahn keine Aussage, welche Priorität die Liegenschaft in der Ausführungsreihenfolge genießt.