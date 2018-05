Donaueschingen Der Kaiser bestimmt auch über die Kirche

Donaueschingen. 2018 feiern die evangelischen Christen 200 Jahre evangelisches Leben in Donaueschingen, das mit der Hochzeit der badischen Prinzessin Amalie und des Fürsten Karl Egon II. zu Fürstenberg am 19. April 1818 begann. Am Sonntag, 8. Juli, feiert die evangelische Kirchengemeinde um 10.30 Uhr in der Christuskirche zusammen mit der katholischen Seelsorgeeinheit beide Jubiläen in einem Festgottesdienst mit anschließendem ökumenischen Gemeindefest rund um die Kirche und Gemeindezentrum am Irmapark. Der dritte Beitrag der Serie stellt die Entwicklung und die äußerst wechselvolle Geschichte der Evangelischen Kirchengemeinde von 1878 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 dar.

Schon vor der Erhebung der evangelischen Genossenschaft zur Kirchengemeinde ging man an den Bau der ersten eigenen Kirche. Über das Grundstück an der Brigach war man nicht gerade glücklich, sah man sich doch zu sehr an den Rand des Residenzbereichs, in die nicht gerade attraktive Vorstadt versetzt. Auch beim ins Auge gefassten Grundstück für die zweite Kirche 1912, dem Fleckschen Grundstück im Zentrum der Stadt (ehemalige Bäckerei Schütz), hatte man kein Glück, hätte doch die Kirchturmspitze die Türme der Stadtkirche überragt. Trotzdem konnte noch 1938 Oberlehrer Bender im Blick auf die erste Kirche bekennen: "Das alte kleine Kirchlein war ein bescheidener Bau. Die Kirche war kein Kunstwerk, vielmehr ein reiner Zweckbau, aus nüchtern dreinschauenden Holzwänden zusammengefügt. Wir haben das Kirchlein gern gehabt." Und so wurde dann dieses "unansehnliche Kirchlein" "bis zur Unkenntlichkeit" mit Birken und Tannenreis dekoriert, als nach 1900 Kaiser Wilhelm II. höchstpersönlich jedes Jahr wenigstens einmal den Gottesdienst mit seinem gesamten Hofstaat besuchte, wenn er bei seinem Freund Fürst Max Egon II. zur Jagd zu Besuch war. Bald nach der Jahrhundertwende, gerade einmal etwas mehr als 20 Jahre nach Fertigstellung, kam die Frage eines notwendigen Neubaus wegen Platzmangels auf, und der Bauschwamm ließ keine Erweiterung zu. Entscheidend war aber Kaiser Wilhelm II., oberster Bischof aller Evangelischen im Reich. Nicht nur die evangelische Gemeinde war äußerst geehrt, wenn der Kaiser mit dem ganzen Gefolge sich zum sonntäglichen Gottesdienstbesuch anmeldete: "Euer Hochwürden beeile ich mich ergebenst mitzuteilen, dass der evangelische Gottesdienst morgen, Sonntag Vormittag auf 10.30 von allerhöchster Stelle festgesetzt wurde." (9. Mai 1908). Am 7. November 1908 wurde der Gottesdienst gar um 11 Uhr befohlen. Der Kaiser konnte auf Dauer wohl nicht mit dieser Kirche zufriedengestellt werden, war doch der Gottesdienstraum wirklich nicht repräsentativ genug, um seinen Ansprüchen zu genügen. Und bald nach seiner dilettantischen Skizze von 1911 wurden seine Vorstellungen in feste Pläne umgesetzt.

Wenig Demut