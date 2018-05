Donaueschingen Der DJK-Neubau nimmt Gestalt an

Donaueschingen (guy). Es sei keine einfache Entscheidung gewesen, einen Neubau einer Sanierung des Kabinentraktes im Keller des alten Clubheims vorzuziehen, wohl aber die richtige.

"Das bestehende Clubheim ist noch aus den Siebzigerjahren. Und seitdem ist der Verein eben sehr gewachsen, vieles hat sich verändert", sagt Willmann. Landen ergänzt: "Wir haben heute rund 200 Jugendspieler, früher waren da elf Mann und die Schiedsrichter."

Größtes Projekt: Im Dezember 2017 haben die Arbeiten begonnen, die Bodenplatte wurde noch vor Weihnachten gesetzt: "Im Februar kam dann der Holzbau und wir konnten Richtfest feiern", so Willmann. Jetzt sei der Verein mit der Eigenleistung beschäftigt. Im Gebäude sind Schritte zu hören, Rigipsplatten werden angeschraubt. Die Vereinsmitglieder Marc Wild und Uli Reich sind fleißig. Man habe bereits die Fenster selbst eingebaut und das Dach gedeckt. Für die DJK Donaueschingen das größte Projekt in ihrer Vereinsgeschichte. "Es ist erstaunlich, wie der Verein hier mit anpackt. Wir nennen das unsere DJK-Familie", freut sich der Vorsitzende. Bereits jetzt stecken im Neubau mehrere hundert Stunden an ehrenamtlicher Arbeit, ohne die das gesamte Vorhaben bereits von Vorneherein zum Scheitern verurteilt gewesen wäre. Alles von bezahlten Handwerkern machen zu lassen, hätte den Preis zu sehr in die Höhe getrieben.