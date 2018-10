Donaueschingen Der blaue Donaubus wird ein Jahr alt

Und auch die Stadträte sorgten für zusätzliche Fahrgäste. Allen voran GUB-Fraktionssprecherin Claudia Weishaar, die als eine der größten Befürworterinnen des Projektes gilt und viele eigenen Ideen beisteuerte, um den blauen Bus in der Stadt bekannt und beliebt zu machen.

Weniger beliebt war die neue Haltestelle an der Moltkestraße: Für die Grundschüler der Erich-Kästner-Schule zu gefährlich, und für die Lehrer stellte sich die Frage nach der Aufsichtplicht. Flugs wurde der Fahrplan geändert, zum Schulschluss fährt seither der Stadtbus die EKS an. Änderungen gab es auch beim Donaucenter. Gerne hätten es die Verantwortlichen direkt angebunden, doch mit einem Stopp auf der Mühlenbrücke konnten die Fahrgäste wenigstens in der Nähe des Centers aussteigen.

Was bislang aber noch nicht gelungen ist, sind die Anbindung Allmendshofens und der Einkaufsmöglichkeiten Richtung Hüfingen sowie des Gewerbegebiets "Breitelen Strangen". Letztere versuchte die SPD mit einer Linienführung zu ändern, scheiterte aber mit ihrem Antrag.

Beim Herbstfest am 6. Oktober wird auch der erste Geburtstag des Stadtbusses gefeiert. An der Karlstraße – auf Höhe der Hausnummer 48 – wird das Donaubus-Team von 10 Uhr bis 18 Uhr mit einem Stand vertreten sein. Natürlich wird auch ein Bus dort stehen. Darüber hinaus werden von 10 Uhr bis 14.30 Uhr kostenlose Probefahrten angeboten. Hierfür wird der Bus an der Bedarfshaltestelle "Bräustüble" abfahren. Um 12.30 Uhr, 13 Uhr und um 14 Uhr werden zudem Musiker im Bus spielen.