Donaueschingen Debüt für Dirigent Björn Sermersheims

Als gelungener Abschluss präsentierte sich dann die klanggewaltige heimische Kapelle unter anderem mit der Hymne und dem Triumphmarsch aus der Oper Aida, "Les Miserable", dem "Wild Cat Blues", bei dem die frischgebackene Goldmusikerin Pia Schmidt als Klarinettensolistin brillierte, und natürlich einem klassischen Marsch "Hoch Hedecksburg" und einer "Zeitlos"-Polka. Applaus ist der größte Lohn der Musiker. Und diesen gab es zur Genüge. Natürlich will der Klangkörper sein Niveau immer weiterentwickeln, und auch bei Auftritten unter dem Jahr gute Blasmusik bieten: Dafür sind sie immer auf Suche nach neuen Stücken wie: Die Polkas Eljen a Magyar oder Augenblicke. Oder die Märsche Euphoria und Auf Adlers Schwingen. Auch die Big Band Stücke Swing when you're winning und They can't take away from me, sowie die modernen Arragements Udo Jürgens live und Robbie Williams: Let me entertain you, würden in ihr bestehendes Repertoire passen. Sponsoren dürfen sich gerne bei jedem Musiker melden, hört man von den Verantwortlichen. Um 17 Uhr findet heute in der Sankt-Kilian-Kirche eine Christmette statt. Diese wird von der Musikkapelle umrahmt.

Musik fördert den Geist, heißt es. Mit Musik kann man in jungen Jahren anfangen und sie kann einen fast das ganze Leben begleiten. Der Wolterdinger Klangkörper hat nun mit Klarinettistin Pia Schmidt zwei Goldmusiker. Das goldene Leistungsabzeichen ist die höchste Auszeichnung des Bundes Deutscher Blasmusik-Bläserjugend und mit ihr ist der Höhepunkt der musikalischen Laufbahn erreicht. Mit gerade mal elf Jahren haben die Saxophonistinnen Judith Schrenk und Hanna Zwick schon das bronzene Leistungsabzeichen in der Tasche. Klara Schmidt errang mit dem Waldhorn das Juniorabzeichen. (rei)