Donaueschingen Dealer hofft aufmildere Strafe bei Verhandlung

Donaueschingen (hon). Der Angeklagte hatte in den Jahren 2014 und 2015 die Baaremer Drogenszene mit Rauschgift versorgt und wurde dafür im April dieses Jahres von der dritten Strafkammer des Konstanzer Landgerichts zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Er hatte mit Marihuana, Heroin und Amphetamin gedealt. Der 49-Jährige legte gegen das Urteil Revision ein, worauf der Bundesgerichtshof in Karlsruhe den Fall an die zweite Strafkammer des Landgerichts Konstanz zurückverwies. Den Karlsruher Richtern war aufgefallen, dass in den Urteilsspruch Vorstrafen des Angeklagten eingeflossen sind, die bereits verjährt waren und deshalb nicht hätten berücksichtigt werden dürfen.