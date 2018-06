Donaueschingen Datenschutz bremst Treueaktion aus

Was er allerdings nicht nachvollziehen kann, ist die Datenschutz-Grundverordnung, denn die greift in diesem Fall ebenfalls. "Der Aufwand wäre einfach immens." Schließlich müssten die Bonuskarten so abgelegt werden, dass niemand an die Adressen kommt. Für die Kunden sei das weniger ein Problem. Sie würden ebenfalls nur den Kopf schütteln. Doch auch wenn gelte, "wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter" – wenn sich nur einer beschwere, sei saftige Strafe fällig. "Einen Bonuskaffee würde ich nicht absetzen", sagt er. Aber da es sich hier um eine vierstellige Summe handelt, komme diese Lösung nicht in Frage. Allerdings gibt es schon eine neue Idee. Ein Freund arbeite an einem System, bei dem die Karten nur noch Strichcodes hätten und die Daten der Kunden dann im Computer gespeichert würden. Doch bis dahin können keine Bonusessen ausgegeben werden. "Das ist Wahnsinn. Deutschland schafft sich gerade echt selbst ab", sagt Marquardt, dem die ganze Bürokratie und all die Auflagen – selbst wenn sie sinnvoll sind – das Leben schwer machen.

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist eine Verordnung der Europäischen Union. Mit ihr soll die Verarbeitung personenbezogener Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen EU-weit vereinheitlicht werden. Die Verordnung ist am 25. Mai 2018 in Kraft getreten.