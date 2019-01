Donaueschingen Das verschollene Stadtoberhaupt

Donaueschingen (jak). Wenn die netten Herren von der Bundesagentur für Immobilienentwicklung (Bima) kommen, dann wird es stets lustig. Denn bei all den Verhandlungen haben Markus Kästel und Stefan Menner nie den Humor verloren und schließlich kommen die beiden gern nach Donaueschingen, um sich gelegentlich mal den Fortschritt im neuen Stadtviertel "Am Buchberg" anzuschauen und wieder einen Teil der Fläche des Konversionsareals an die Stadt zu übergeben.