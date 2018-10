Donaueschingen Das Ohr am Kunden

Sie erinnert sich noch gut an die Zeit von Schreibmaschine und Stift

Nachdem Roswitha Witte wegen ihrer beiden Kinder eine Auszeit genommen hatte, wurde sie vom Arbeitsamt zu Hörgeräte Mechel geschickt und war sofort begeistert. "Damals hatten wir noch keine Computer, sondern Schreibmaschinen und Stifte", erinnert sie sich. Auch die Ergebnisse der Messungen habe man noch von Hand festgehalten. Witte war in ihrer Anfangszeit für die Terminplanung und andere Büroaufgaben zuständig: "Im Laufe der Zeit bin ich in den Beruf hineingewachsen und so wuchsen auch meine Aufgaben."

Sie sei zwar keine gelernte Akustikerin, doch nach 25 Jahren Berufserfahrung verstehe man sein Handwerk.