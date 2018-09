Donaueschingen Das neue Schuljahr beginnt am Montag

Erich-Kästner-Schule: Die Klassen 2 bis 4 starten am Montag von 8.40 Uhr bis 12.15 Uhr in das neue Schuljahr. Bis 13.05 Uhr wird zusätzlich die verlässliche Grundschule angeboten. Die Ganztagesschule startet einen Tag später am 11. September von 7.30 Uhr bis 15.40 Uhr. Für die neuen Erstklässler findet am Freitag, 14. September, um 13.45 Uhr in St. Marien der Einschulungsgottesdienst statt.

Die Einschulungsfeier der Stammschule in Donaueschingen beginnt wie in Allmendshofen am Freitag um 15 Uhr. In Grüningen dagegen werden die Erstklässler erst am Samstag, 15. September, um 9.30 Uhr zur Feier erwartet.

Pfohren/Aasen: In Pfohren und Aasen beginnt das neue Schuljahr für die Klassen 2 bis 4 am Montag mit Unterricht von 8.20 Uhr bis 11.45 Uhr. Der Einschulungsgottesdienst Aasen findet am Donnerstag, 13. September, und in Pfohren am Freitag, 14. September, um 8.45 Uhr statt. Die Einschulungsfeiern schließen sich jeweils um 9.30 Uhr an.