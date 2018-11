Donaueschingen Das Mosten wird im nächsten Jahr teurer

Donaueschingen-Hubertshofen. In der nächsten Saison wird das Mosten in Hubertshofen teurer. Der Ortschaftsrat war sich einig, den Preis von sechs Euro pro hundert Kilo Obst auf acht Euro anzuheben. Georg Tritschler, der hauptverantwortlich mostet, erläuterte, dass im Turnus von sechs Jahren die Preise angepasst wurden und dass das Mosten in Hubertshofen verhältnismäßig günstig sei. Außerdem konnte er von einer überdurchschnittlichen Mostsaison mit 112 000 Kilo Ost berichten. "Solch eine Saison gab es noch nie", betonte er. Bei der Geschwindigkeitsmessung im Bereich des Kindergartens innerhalb der neu eingerichteten Tempo 30-Zone in der Ortsdurchfahrt wurden von 96 Fahrzeugen 13 beanstandet. Davon waren fünf Autos sechs bis zehn Sachen zu schnell unterwegs. Sechs Autos hatten zwischen elf und 15 und zwei zwischen 16 und 20 Stundenkilometer zu viel auf dem Tacho. Dies berichtete Ortsvorsteherin Monika Winterhalder.