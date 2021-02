Donaueschingen Das Jubiläumsfest bei Sausers muss warten

Der Kaiser gab der Burg ihren Namen

Dass die Entenburg ihren Namen von Kaiser Maximilian I. erhalten hat, ist schriftlich überliefert. Dieser hat zum ersten Mal, damals noch als römisch-deutscher König, im April 1507 auf dem Weg von Villingen zum Reichstag in Konstanz drei Tage lang bei seinem Hofmarschall Graf Wolfgang von Fürstenberg in der Entenburg Station gemacht. Karl Wacker erwähnt in seinem Buch "Der Landkreis Donaueschingen" einen weiteren Besuch im Mai 1507. Im Oktober 1510 weilte Maximilian I. nochmals in der Burg, jetzt als Kaiser des Heiligen Römischen Reichs.

Dieser Aufenthalt und die Nennung des Namens Entenburg ist durch einen Brief an seine Tochter Margarete von Österreich, Statthalterin in den habsburgischen Niederlanden in ihrer Residenz in Mechelen, belegt.

Zur Nutzung der Entenburg in den Anfangsjahren gibt es nur Vermutungen. Bekannt ist aber, dass sie einem fürstenbergischen Obervogt als Wohnung diente. Es folgte eine Nutzung als Zehntscheune und noch später als Heu­lager. Nachdem Ralf Röver das Jagdschloss Entenburg erworben und in engem Zusammenwirken mit den Denkmalbehörden 1988 behutsam saniert hat, ist die Burg wieder bewohnt.

Bernhard Laule und Peter Schmidt-Thomé vom Landesdenkmalamt Freiburg zeigen sich in ihrem Beitrag zur Entenburg in der Pfohrener Ortschronik davon überzeugt, dass die Entenburg ursprünglich ein sehr beeindruckendes Gebäude gewesen sein musste. Sie haben diese vor der Sanierung bauhistorisch gründlich untersucht.

Das Ergebnis ihrer Arbeit: Bei der Burg handelt es sich um ein sogenanntes Weiherhaus, also ein Gebäude, das in einem künstlich angelegten Gewässer steht und von einem Wassergraben umgeben ist. So war auch die ursprüngliche Situation bei der Entenburg. Deren Architektur orientierte sich an Vorbildern in Burgund. Nach ihrer Erbauung hatte die Burg ein Walmdach, die vier Türme ragten über die Dachtraufe hinaus und waren vermutlich jeweils von einem kegelförmigen Dach geschützt.

Einen ungefähren Eindruck, wie die Entenburg ausgesehen haben könnte, vermittelt eine Abbildung im "Mittelalterlichen Hausbuch" der Fürsten zu Waldburg-Wolfegg. Zur Burg gehörten Wirtschaftsgebäude. So zum Beispiel, Küche, Badstube, Bäckerei, Wohnungen für das Gesinde, Wagenremisen und Pferdeställe. Eine ähnliche Situation sieht man heute noch beim Wasserschloss Glatt in der Nähe von Sulz am Neckar. Es gibt die Vermutung, dass die Entenburg möglicherweise im Bauernkrieg durch einen Brand beschädigt wurde und die Burg bei der Behebung des Brandschadens und der Umnutzung zur Zehntscheune 1568/69 die heutige Form einschließlich des großen Tors auf der Nordseite erhalten hat. So wie heute, befand sich der ursprüngliche Zugang auf der Ostseite.

Der Bauherr Graf Heinrich VI. von Fürstenberg hat die Entenburg in Pfohren bauen lassen. Dies wurde von seinem Chronisten und Kammerdiener Michel Spiser so schriftlich überliefert. Entsprechende Hinweise gibt es auch im gemeinsamen Testament der Brüder Heinrich und Wolfgang von Fürstenberg sowie im Kinzigtaler Lagerbuch und im Fürstlich Fürstenbergischen Urkundenbuch. Heinrich VI. war Chef der zu Beginn des 15. Jahrhundert neu entstandenen Kinzigtaler Linie der Grafen von Fürstenberg. Die dieser vorausgegangen Linie in Haslach war bereits 1386 erloschen. Zur neuen Kinzigtaler Linie mit den Herrschaften Haslach, Hausach und Wolfach gehörte auch die ehemalige Herrschaft Wartenberg mit der Stadt Geisingen. Das Dorf Pfohren war damals der wartenbergischen Baar zugeordnet. Deshalb konnte der im Kinzigtal beheimatete Graf sein Jagdschloss in Pfohren realisieren. Überhaupt zeigte er sich in seiner langen Regierungszeit (1432 bis 1490) sehr baufreudig: So erneuerte er die Burg auf dem Wartenberg (befand sich am Standort des heutigen Schlösschens), baute das Schloss in Wolfach aus, erweiterte die Burg in Hausach und baute sie großzügig um. Dass Heinrich VI. durch Vorbilder in Burgund zum Bau der Entenburg inspiriert wurde, darf angenommen werden. Wie sein Chronist Michel Spiser berichtet, gehörte er nämlich zur Begleitung von Maximilians Vater, Kaiser Friedrich III., als dieser am burgundischen Hof die Bedingungen der Heirat seines Sohnes mit Maria von Burgund aushandelte. Diese Heirat prägte den Lauf der Geschichte Mitteleuropas an der Nahtstelle von Mittelalter und Neuzeit nachhaltig. Die Entenburg in Pfohren kann also für sich in Anspruch nehmen, dass mit ihr und in ihr an dieser Geschichte mitgeschrieben wurde. Mit dem Tod von Heinrich VI. 1490 erlosch die Kinzigtaler Linie der Fürstenberger Grafen. Die Besitzungen fielen an die Grafen Heinrich VII. und Wolfgang aus der Baarer Linie.