Donaueschingen Das große Fest der TV-Turner

Elf Gruppen mischten auch dieses Mal in der Baarsporthalle mit: Die Turnzwerge, die Kinder fünf bis sechs Jahre, Jungs von sechs bis neun Jahren, die Leistungsriege, Zwerge, die Mädchen von sechs bis acht Jahren, die Leistungsriege Jungen, Mädchen von acht bis 15 Jahren, die Tanzgruppe Passion, Turner und Jugendturner, Leistungsriege weiblich und die Leistungsriege Oldys.

Am Barren, Kasten, Trampolin, Reck und vielen anderen Geräten sowie am Boden zeigten die TV-Aktiven ihr schwungvolles Können. Da flogen Ballerinas und Turner durch die Luft, hüpften Kinder munter durch die "Grande Dame" der Sporthallen in der Donaustadt, alles untermalt mit hipper und flotter Musik. Und dies natürlich unter den Augen stolzer Eltern und Geschwister sowie den Ehrengästen, darunter zahlreiche Gemeinderäte, OB Erik Pauly und der FDP-Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge, der schon zum zweiten Mal den Turnern in Folge seine Aufwartung machte. Und bei so viel Programm der rund 200 Mitwirkenden sparte das Publikum nicht mit Beifall.