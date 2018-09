Donaueschingen Das Fahrzeug wird tipptopp aufgemotzt

Hüfingen-Sumpfohren. Dieser Traum hat sich für Mark Albicker bereits vor zwei Jahren verwirklicht, als er von Traktorfreunden, die er bei einer Veranstaltung kennenlernte, einen alten Fortschritt ZT 303 geschenkt bekam. Gemeinsam mit seinen Kollegen bastelte der 23-jährige Sumpfohrener an dem Schlepper, bis der wieder fahrtüchtig war und sportlich aussah. Nachdem das Fahrzeug wie der Phönix aus der Asche zu neuem Leben erweckt wurde, hatte er seinen ersten großen Auftritt beim Tractorpulling 2016 in Sumpfohren.

Ein bisschen an der Leistung schrauben

Weil die harte Arbeit damals bereits mit viel Applaus und lobenden Worten von den Besuchern belohnt wurde, entschlossen sich die Männer um Albicker für das diesjährige Tractorpulling, das am Sonntag, 9. September, stattfindet, nochmals einen draufzulegen. "Für das aktuelle Pulling haben wir das Augenmerk auf den Motor gelegt. Wir haben einen neuen Turbolader mit Ladeluftkühler verbaut sowie für die Kraftstoffanlage einen Kühler eingebaut und den Schlepper mit einem neuen Kraftstoffregelventil ausgestattet. Das führt dazu, dass der Kraftstoffdruck gleich gehalten wird, was zu mehr Leistung führt", so Albicker. "Nachdem beim ersten Pulling das Augenmerk auf das Aussehen und darauf, dass der Fortschritt läuft, gelegt wurde, wollten wir etwas an der Leistung schrauben." Mit viel Liebe zum Detail und jeder Menge Kleinstarbeit wurde der Fortschritt ZT 303 so in den letzten zwei Jahren nochmals umgebaut und aufgepimpt. Zudem wurde der Schlepper an das Reglement der deutschen Trecker-Treck-Organisation angepasst. Das war den Tractorpulling-Freunden ganz wichtig. Diese Organisation koordiniert in Deutschland und Nordeuropa das Tractorpulling.