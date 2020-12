Donaueschingen Corona-Schnelltests auch für Auswärtige

Laut OB Pauly hat die Verwaltung zu Beginn vorsichtig geplant. Schließlich habe man keine Erfahrungswerte gehabt und nur schwer einschätzen können, wie solch eine Schnelltestaktion ankommt.

"Zwar haben wir ein gutes Terminvergabesystem, doch wir wussten nicht, ob nicht viele auch ohne Termin an die Donauhallen kommen", sagt er. "Was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass es zu einem Massenauflauf kommt. Also haben wir die Aktion anlaufen lassen und beobachtet." Ergebnis sei gewesen, dass im Rahmen der Aktion "ruhig und professionell, ganz ohne Stau oder viele Kontakte" gearbeitet wird, so der OB. Nun hofft er, dass jeder, der sich testen lassen will, einen Termin bekommt. Von allen Tests am Montag seien fünf positiv ausgefallen.