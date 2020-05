Donaueschingen Corona-Pandemie: Fürstenberg-Brauerei spendet Alkohol für Desinfektionsmittel

Donaueschingen - Vieles hat sich in den vergangenen Wochen geändert, das wir für selbstverständlich gehalten haben: der schweißtreibende Sport im Verein, die lachenden Kinder auf dem Sportplatz und die Treffen mit Freunden. In Zeiten, in denen die sozialen Kontakte auf ein Minimum beschränkt sind und man die Menschen eher auf dem Laptop- oder Handy-Bildschirm sichtet als im wahren Leben, fällt auch das gepflegte Feierabendbier aus. Und auf einen Mai-Hock, ein Dorffest oder gar ein Festival zu gehen – das scheint in weiter Ferne zu liegen.