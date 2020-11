Donaueschingen Corona macht am Kita-Tor nicht halt

Betroffen von einem Corona-Fall in der Einrichtung ist auch der Kindergarten St. Marien in Döggingen. Derzeit sind zwei der drei Gruppen geschlossen, offen hat lediglich die Krippengruppe. Nach der Corona-Verordnung laufe der Betrieb in Döggingen in Tandem-Gruppen. Das offene Konzept erlaube es, dass sich zwei Gruppen treffen können. "Deshalb sind auch zwei Gruppen in Quarantäne", erklärt Johannes Graumann von der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden Stühlingen, die für den Dögginger Kindergarten zuständig ist. Infiziert sei indes lediglich eine Mitarbeiterin. "Die Hygienekonzepte sind so ausgelegt, sodass zumindest die Krippe geöffnet bleiben kann und nicht gleich die ganze Einrichtung schließen muss", sagt Graumann. Seit den Sommerferien gelte das Konzept, einen Fall habe man in dieser Zeit allerdings nicht gehabt. "Wir sind froh, dass es im Moment nur eine Handvoll betroffen hat." Es gebe ja auch größere Einrichtungen im Gebiet, wie etwa in Hüfingen. Die Verrechnungsstelle arbeite mit Einrichtungen in verschiedenen Landkreisen. Bekannt geworden sei die positive Testung der Mitarbeiterin aus Döggingen am Wochenende. Sofort habe man die Eltern informiert. Das gehe unkompliziert über die Kita-App.

Vom Dögginger Kindergarten abgesehen seien in Hüfingen und Bräunlingen keine Kindergärten betroffen, für die die Verrechnungsstelle zuständig sei. Dazu gehören etwa der katholische Kindergarten in Bräunlingen, der katholische Kindergarten St. Verena in Hüfingen und die Kindertagesstätte St. Georg in Behla, zu der auch die Krippe in Sumpfohren gehört. Ähnlich sieht das auch in der evangelischen Luise-Scheppler-Kita in Hüfingen aus: "Bislang sind wir vor Corona verschont geblieben", sagt Leiterin Myriam Quilamba. Auch im städtischen Kindergarten in Bräunlingen seien bislang keine Fälle aufgetreten sagt Yvonne Roth, stellvertretende Hauptamtsleiterin.

Nun hat es auch die Erich-Kästner-Schule getroffen. Dort ist aktuell eine vierte Klasse 4 a in Quarantäne. "Es war absehbar, dass es auch irgendwann uns betrifft", sagt Schulleiterin Gabriele Lindemann. In diesem Fall habe man noch Glück gehabt. Der infizierte Schüler sei weder in der Ganztagsbetreuung noch in der verlässlichen Grundschule gewesen, so dass wirklich nur die Klasse betroffen sei. Die Kinder werden nun digital unterrichtet. Wo nötig, wurden bereits Tabletts ausgeteilt.