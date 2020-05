Donaueschingen Corona-Krise: Uferbereich vom Riedsee bleibt tabu

Donaueschingen - Am Kofenweiher ist es erlaubt, am Riedsee nicht: Was das Betreten der Uferbereiche dieser stehenden Gewässer anlangt, fährt die Stadt einen differenzierten Kurs. Es gehe einzig und allein darum, Menschenansammlungen zu vermeiden und das Abstandsgebot durchzusetzen, erklärt Hauptamtsleiter Horst Vetter den Hintergrund eines Verbots, das die Kommune aus eigenem Antrieb erlassen hat.