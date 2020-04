Donaueschingen Corona-Krise: Gastro-Ausfall trifft Fürstenberg Brauerei hart

"Wir versuchen den zu erwartenden Umsatzrückgang mit dem, was möglich ist, abzufedern," sagt Regina Gerschermann, Leiterin der Marketing-Abteilung bei der Brauerei. Oberstes Ziel für Geschäftsführer Georg Schwende sei es, die Arbeitsplätze und den Fortbestand des Unternehmens, das eine 737-jährige Geschichte hat, zu sichern. Seit Montag befinden sich Teile der Mitarbeiter in Kurzarbeit oder bauen Überstunden und Urlaub ab.

Wobei die Kurzarbeit aktuell nicht alle Abteilungen gleichermaßen trifft. Außendienstler beispielsweise haben schon allein aufgrund des Kontaktverbotes nicht viele Möglichkeiten, ihrer Arbeit nachzugehen. Auch wenn die Donaueschinger Brauerei, die sich in den vergangenen Jahren auf einem sehr guten Wachstumskurs befunden hatte, schon Krisenzeiten durchstehen musste: Keiner der Mitarbeiter kann sich daran erinnern, dass jemals Kurzarbeit angemeldet werden musste.

Mitarbeiter früh im Home-Office

"Welche Abteilungen in welcher Form in Kurzarbeit gehen, wird sich erst im Laufe der Zeit zeigen", erklärt Gerschermann. Durch das große Wachstum in den vergangenen Jahren haben sich in der Produktion beispielsweise viele Überstunden angehäuft, die nun erst einmal abgebaut werden müssen. Grundsätzlich herrsche aber in der Brauerei eine Stimmung von Gelassenheit und Zusammenhalt und auch der Betriebsrat mit seiner Vorsitzenden Birgit Hauser-Gut an der Spitze würde den Weg mitgehen. Die Maßnahmen zur Zukunftssicherung wären in sehr guten und offenen Verhandlungen getroffen worden.

Schon früh – wesentlich früher als viele andere – hatte der Brauerei-Chef die Bedrohung durch Corona ernst genommen. Während andere noch dachten, es werde Deutschland nicht so hart treffen, legt Schwende bereits Anfang März schon das Augenmerk auf die Gesundheit seiner Mitarbeiter. Wer einen Laptop hat, der ist seit diesem Zeitpunkt im Home-Office und auch in der Produktion wurden entsprechende Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Im Vergleich zu anderen Branchen, sei es kein Problem, in der Brauerei überall den Sicherheitsabstand einzuhalten.