Donaueschingen Corona-Einkaufswelle klingt langsam ab

Anja Pfaff, stellvertretende Leiterin der Lidl-Filiale spricht am Dienstag darüber, dass es zum Beispiel wieder Spaghetti gibt. Mehl gibt es momentan nicht, aber auch mit dem Toilettenpapier hapert es noch. Am vergangenen Donnerstag habe der unheimliche Ausverkauf angefangen. "Da luden die Menschen ganze Kartons einzelner Artikel in ihren Wagen", so Pfaff. Vielleicht habe da auch eine Rolle gespielt, dass das Gehalt frisch auf dem Konto lag. Nicht zu haben sind momentan die kleinen Desinfektionsfläschchen an der Kasse. Zum Glück sei man vor dem Ansturm bei Wasser und Konserven gut ausgerüstet gewesen.