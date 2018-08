Hüfingen. Mit provisorischen Flüchtlingsunterkünften beschäftigt sich am Donnerstag, 6. September, der Ausschuss für Umwelt und Technik. Drei "temporäre Sozialraum-Container" sollen laut Verwaltungsvorlage an der Straße "Seemühle" aufgestellt werden. Weitere Tagesordnungspunkte sind Bauvorhaben in der Kernstadt und in Behla. Zwei Neubauvorhaben sind an der Straße Unterhohen vorgesehen, ein weiteres an am Mende-Ring.