Donaueschingen Claudia Jarsumbek scheidet aus dem Gemeinderat aus

"Und dann war es für mich eigentlich logisch, dass ich auch gleich ganz aufhören kann", sagt die Richterin, die im Mai 2017 zur Vizepräsidentin des Landgerichts Waldshut-Tiengen ernannt worden ist. So wird Claudia Jarsumbek am Dienstag, 25. September, zum letzten Mal am Ratstisch sitzen. Bei den Haushaltsberatungen wird sie nicht mehr dabei sein. "Ich wollte meinem Nachfolger kein Päckchen schnüren, das er dann womöglich ganz anders sieht", sagt Jarsumbek.

Terminlich wären die Haushaltsberatungen für sie eine Herausforderung geworden. Das ist auch der Grund, warum sie nun aufhört. Die neue Arbeitsstelle nimmt viel Zeit in Anspruch, und Fraktionssprecherin ist man auch nicht gerade nebenher. Beides zusammen bedeutete für sie seither ein gehöriges Jonglieren, um beiden Verpflichtungen gerecht werden zu können. Klar, es wäre auch mit weniger Einsatz gegangen: "Aber das ist nicht das, was ich von einem Gemeinderat und von mir als Fraktionssprecherin erwarte." 14 Jahre hat Jarsumbek die Geschicke der GUB gelenkt. 2004 trat sie bei der Kommunalwahl erstmals an. "Ich bin sofort in den Gemeinderat gekommen, womit ich nie gerechnet hatte", blickt sie zurück. Wenige Monate später übernahm sie von Claudia Weishaar die Rolle der Fraktionssprecherin. Ihr Wort wurde nicht nur gehört, sondern hatte auch Gewicht.

Besonders die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hatte sich Claudia Jarsumbek auf die Fahnen geschrieben: erweiterte Öffnungszeiten und Mittagessen in den Kindergärten und auch die Ferienbetreuung lagen ihr am Herzen. Auch an die Erweiterung des Golfplatzes, der zu Konflikten mit den Landwirten geführt hatte, ist ihr noch gut in Erinnerung. "Da haben wir eine schöne Lösung gefunden." Dann gab es noch die Donauhallen. "Ohne die Gegenbewegung, die wir gestartet haben, wäre das wohl nichts geworden." Auch die Sanierung des Residenzbereiches und die Rettung des Reitturniers stehen auf ihrer Liste für besonderes gelungene Projekte.