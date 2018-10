Donaueschingen Cego ist wieder voll im Kommen

Über die Jahrzehnte hat sich Cego vor allem innerhalb kleiner Gruppen und Familien gehalten. Das Wissen wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Gerade in landwirtschaftlichen Lebenswelten, wenn es im Winter an langen Abenden ohnehin weniger zu tun gab. Dann saß man zusammen und spielte. "Das wichtigste beim Cego ist der Spaß", erklärt ­Wolfgang Fürderer aus ­Bräunlingen, der selbst bei den Schwarzwald-Meisterschaften dabei ist und Turniere organisiert.

Dafür gibt es viele Beweise. Etwa die Donaueschinger Cegospieler, die bei einem Ausflug nach Bulgarien jeden Tag natürlich auch die Karten auf den Tisch legten – ohne dass jemals Langeweile aufgekommen wäre, wie versichert wird. Und schließlich die Mundelfinger Gruppe Al Capones Erben. Sie stehen im Buch der Rekorde für 105 Stunden Cego spielen am Stück. Spaß steht ganz oben, sonst würde das nicht funktionieren. Bei einigen Partien stand früher allerdings einiges mehr auf dem Spiel, damals war auch bitterer Ernst oftmals mit am Spieltisch: "In einer Nacht haben da ganze Grundstücke den Besitzer gewechselt", erklärt Fürderer. Er ergänzt: "Ganze Höfe wurden da verzockt."

Heute ist das anders. Aber wer weiß, vielleicht haben sich einige Geschichten von den alten Zocker-Zeiten ­bewahrt und sind immer noch ­bekannt. In Kombination mit den Immobilienpreisen und der Notlage am ­Wohnungsmarkt wurden eventuell in Abendstunden entsprechende Pläne geschmiedet: "Ich ­wollte schon immer mal einen hübschen Bauernhof. Lern Cego!"