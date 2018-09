Donaueschingen Busse fahren weiter durch Innenstadt

SPD: Fraktionssprecher Gottfried Vetter erinnerte an die vielen älteren Bürger, die den Bus nutzen würden. Ihnen sei es nicht zuzumuten, fünf oder zehn Minuten in die Innenstadt zu laufen. Ziel müsse es sein, dass die Innenstadt mit dem Nahverkehr und nicht mit dem Individualverkehr erreichbar ist.

Grüne: "Auf den ersten Blick sind die vielen Busse eine große Belastung. Aber es ist unser Ziel, dass der ÖPNV auch in die Innenstadt fährt", sagt Grünen-Stadtrat Christian Kaiser. Solang der Individualverkehr in diesem Maße in die Innenstadt fahren könnte, sei dies das falsche Signal.

FDP/FW: Und für die FDP-FW-Fraktion nutzte Bertolt Wagner die Aussage von Weishaar, dass die vielen Busse für "Lärm, schlechte Luft, Verkehrsstaus" sorgen würden, zur Forderung, dass noch einmal über andere Antriebsarten, kleinere Busse und die Erschließung neuer Gebiete und die Überarbeitung des Stadtbuskonzeptes nachgedacht werden müsse.