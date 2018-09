Donaueschingen Busse behindern Verkehr in der Stadt

Donaueschingen (jak). Über diese Frage wird gerne, oft und mit viel Emotionen diskutiert. Nun hat sich die GUB-Fraktion dem Thema angenommen. "Leider greift unser Verkehrskonzept noch nicht im gewünschten Umfang", schreibt die GUB-Stadträtin Claudia Weishaar in einem Brief an Oberbürgermeister Erik Pauly. Neben den Geschäftsinhabern würden auch Kunden und Besucher der Innenstadt über die vielen Autos klagen, die zu bestimmten Tageszeiten im Stop-and-go durch die Karlstraße rollen. "Besonders belastend wird die Situation dann, wenn mehrere Busse gleichzeitig unterwegs sind. Hinter den Haltestellen bilden sich zwangsläufig lange Staus", erklärt Claudia Weishaar, die in den Reihen der Gemeinderäte als Expertin des öffentlichen Personennahverkehrs angesehen werden kann.

Das Thema ist nicht neu: Bereits im Juli hatte die GUB-Stadträtin das Thema angesprochen, war aber beim OB auf wenig Begeisterung gestoßen. Nun hat Claudia Weishaar den innerstädtischen Busverkehr genau unter die Lupe genommen: Vier Linien fahren durch die Josef- und die Karlstraße. Neben der Linie drei des Stadtbusses sind das die überregionalen Linien nach Geisingen, nach Öfingen und nach Schwenningen. Zwischen 5.35 und 19.10 Uhr sorgt der Stadtbus allein für 157 Busse in der Josef- und der Karlstraße. Insgesamt kommen alle vier Linien auf 147 Busse in der Karlstraße und auf 157 Busse in der Josefstraße. Letztere hat mehr Busverkehr, weil zehn Busse der Linie nach Geisingen in der Josefstraße halten und anschließend zur Fürstenbergstraße abbiegen.

"Ausgehend von 13,5 Stunden, in denen die 157 Busse von morgens bis abends unterwegs sind, fahren in 60 Minuten rund zwölf Busse durch die Karlstraße", schreibt Weishaar. Rein rechnerisch bewege sich – bei einer Fahrzeit von vier Minuten – auf der Strecke vom Bahnhof zum Rathausplatz fast immer ein Bus. "In der Praxis fahren aber oft mehrere Busse gleichzeitig durch die Karlstraße und sorgen für Lärm, schlechte Luft, Verkehrsstaus und Verdruss bei Geschäftsinhabern, Kunden und Gästen der Stadt." Das Prädikat der Stadt als "Erholungsort" sei an dieser Stelle nicht mehr nachvollziehbar.