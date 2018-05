Donaueschingen Bus stärker ins Bewusstsein rücken

Der Bus werde an Bedeutung gewinnen: Der Bahnhof in Donaueschingen werde zukünftig eine deutliche Stärkung erfahren und zu einem "Drehkreuz des Südens" werden, so Pauly. Aktuell werde der Bahnhof umgebaut und barrierefrei gestaltet. Mit der Schwarzwaldbahn nach Offenburg, der Linie Bodensee-Ulm und schließlich der Direktverbindung nach Freiburg, sobald die Elektrifizierung der Höllentalbahn abgeschlossen ist, sei es unverständlich, würde die gute Anbindung in Donaueschingen plötzlich aufhören. "Ich bin überzeugt, der Bus wird sich durchsetzen", so Pauly zuversichtlich.

Es gehe jetzt darum, jene zu aktivieren, die ihn noch nicht kennen: "Der Bus muss mehr in die Köpfe. Es gibt eine Riesenpotenzial an Leuten, die den Bus noch nicht als Alternative erkannt haben. Wir versprechen uns, dass hier die Zahlen steigen", so Pauly. Was jetzt alles geboten werde, habe der Stadtbus bisher nicht leisten können.

Das Ein-Euro-Ticket für den Stadtbus wird es weiterhin geben: Die Werbemaßnahme, die ursprünglich nur zur Einführung des Donaubusses gedacht war, wird bis zum 30. September verlängert. In den ersten vier Monaten hat die Subventionierung des regulären Tickets die Stadt rund 17 000 Euro gekostet. Mit Einführung des Donaubusses habe man auch das Ticket-System vom Kreis übernommen. "Der Bus ist auf diese Art über den Verkehrsbund Schwarzwald-Baar (VSB) in den Kreis eingebunden", erklärt Oberbürgermeister Erik Pauly. Das Rufbus-Angebot werde in der Stadt gut angenommen. Er ist per Telefon und über die App "Rufbus VGVS" abrufbar.