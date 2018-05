Donaueschingen "Burning Flash" feiert Geburtstag

Alle drei Musiker haben eine eindrucksvolle Karriere hinter sich: Tom Bayer – Musiklehrer – war in diversen Rock- und Jazzgruppen aktiv, arbeitete viel im Studio und ist heute im Raum Konstanz ein gefragter Keyboarder, Percussionist und Schlagzeuger. Michael Sixt spielte ebenfalls in zahlreichen Formationen und ist heute aktiv als Gitarrist in der Bluesrockgruppe "BBs Bluesmile", der Hausband des Troisdorfer Blues­clubs. Mathias Ketterer ist im Raum Konstanz/Radolfzell ein gefragter Bassist und ebenfalls in diversen Bands tätig.

Im Juni feiert die Band ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert am Samstag, 2. Juni, ab 20.30 Uhr im Donaueschinger Twist, wobei sich die Musiker von Burning Flash fest vorgenommen haben, dem Publikum einen unvergesslichen Abend zu bescheren. Nicht nur die Band wird den Zuhörern einheizen, sondern auch eine Reihe hochkarätiger Gastmusiker, die der Einladung der Band zum Jubiläumskonzert gern gefolgt sind.