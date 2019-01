Donaueschingen. Bevor Heinz Bunse sich im Sommer 2018 in den Ruhestand verabschiedete, hatte er über 30 Jahre als Stadtbaumeister in Donaueschingen gewirkt, viele Entwicklungen angestoßen, geplant und begleitet. Auf Einladung der GUB blickt der Hobbyfotograf in einem zirka 90-minütigen Vortrag zurück auf die rasante Entwicklung der Stadt Donaueschingen- Dabei geht er auch den Fragen nach: Welche Rolle spielte die Stadtgeschichte, insbesondere die Entwicklung des Hauses Fürstenberg, in diesem Zeitraum? Wie hat sich das Quartier Eile rund um die Donauhalle entwickelt? Welches Potenzial bietet der Zusammenfluss von Brigach und Breg? Welche Rolle spielen fußgängerfreundliche Plätze in der Stadt? Wie vollzieht sich die Umwandlung des Militärareals zu einem lebendigen Wohngebiet? Zu dem sicherlich spannenden aber auch unterhaltsamen Blick zurück auf 30 Jahre Donaueschinger Stadtentwicklung mit Heinz Bunse, Stadtbaumeister i. R., am Donnerstag, 31. Januar, 20 Uhr im Eventkeller, Josefstraße 10, lädt die GUB die Donaueschinger Bevölkerung recht herzlich ein.