Donaueschingen Bürokratieschub belastet Ehrenamt

Donaueschingen / Hüfingen / Bräunlingen. (guy). Denn die müssen dafür Sorge tragen, dass Daten künftig noch besser geschützt, viele Schritte dokumentiert und transparent dargelegt werden. Weil Vereine personenbezogene Daten ihrer Mitglieder speichern, also Adressen, Telefonnummern und vor allem Kontodaten, muss nachgewiesen werden, wie diese Daten gespeichert sind und geschützt werden. Höheren Aufwand gibt es, wenn mehr als zehn Personen Zugang zu den entsprechenden Daten haben. Dann ist es notwendig, dass der jeweilige Verein einen Datenschutzbeauftragten bestimmt. Die Vereine auf der Baar haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt.

"Wir wurden im Vorfeld von unserem Landesverband darüber informiert", sagt Heinz Hornung, Vorsitzender der Kleingartengemeinschaft Donaueschingen im Haberfeld. "In Radio und Fernsehen kam das ja so rüber, also ob jetzt die Welt zusammenkracht. So ähnlich wie beim Jahreswechsel auf 2000", sagt Hornung. In der Gartengemeinschaft haben vier Leute Zugang zu entsprechenden Daten, ein Beauftragter muss also nicht ernannt werden. Grundsätzlich stehe man der neuen Regelung gelassen gegenüber: "Wir sind schon zuvor äußerst vorsichtig mit den Daten unserer Mitglieder umgegangen", erklärt Hornung. Er könne allerdings durchaus nachvollziehen, dass heutzutage mit der Digitalisierung und dem Internet auf die Daten Acht gegeben werden muss: "Viele geben da eindeutig zu viel von sich preis."

Komplizierte Formulare