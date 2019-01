Donaueschingen Bürgermeisterwahl: Vier Kandidaten stellen sich vor

Doch scheinbar ist es auch für ehemalige Bürgermeister, die einst in kleineren Kommunen das Sagen hatten, durchaus attraktiv, in Donaueschingen die zweite Position zu besetzen. Denn die anderen beiden Kandidaten waren in der Vergangenheit bereits Bürgermeister. Einer war 16 Jahre Bürgermeister in einer baden-württembergischen Gemeinde mit fast 8000 Einwohnern und hat aus eigenem Wunsch aufgehört. Der andere führte eine Gemeinde nahe der bayrischen Grenze mit fast 2000 Einwohnern und war 16 Jahre lang im Amt.

20 Minuten Zeit zur Vorstellung

Zwar wählen die Stadträte den Bürgermeister, doch das Interesse in Donaueschingen ist groß, denn schließlich geht es um den zweiten Mann im Rathaus. Und auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind natürlich daran interessiert, wer zukünftig im Rathaus neben Oberbürgermeister Erik Pauly das Sagen hat. "Deshalb findet die Wahl auch im Strawinsky Saal statt", erklärt Pauly. Zwar könne er nicht einschätzen, wie viele Zuschauer letztendlich kommen, doch es soll jeder einen Platz finden, und das werde bei 40 oder 50 Zuschauern im Seminarbereich, wo der Gemeinderat üblicherweise tagt, doch recht schnell eng. Beginn der Veranstaltung ist um 18 Uhr.

Jeder Kandidat bekommt 20 Minuten Zeit, sich vorzustellen und seine Intention darzulegen. Im Anschluss können die Stadträte noch Fragen stellen, sodass für jeden Kandidaten rund eine halbe Stunde Zeit eingeplant ist. Anschließend wird abgestimmt. Im ersten Wahlgang wird die Mehrheit der abgegebenen Stimmen benötigt. Sollte diese kein Kandidat erhalten, gibt es zwischen den beiden Kandidaten, die die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl.

Seit dem 24. September steht fest: Bernhard Kaiser wird am 28. Februar den letzten Arbeitstag als Bürgermeister von Donaueschingen haben. Eigentlich würde die fünfte Amtsperiode von Bürgermeister Bernhard Kaiser noch bis zum 31. Januar 2020 laufen. Doch nach über 36 Jahren im Dienste der Stadt hat er sich seinen Ruhestand durchaus verdient.