Donaueschingen Bürger kämpfen um Baaremer Häuser

Daher kämpft Sumser zusammen mit rund 20 Mitstreitern engagiert gegen "die Gleichgültigkeit", mit der der historische dörfliche Charakter Stück für Stück sein Gesicht verliert. "Wir lehnen ja nicht jede Veränderung an den Häusern ab", räumt er ein, "aber der alte Charakter sollte erkennbar bleiben".

Nicht ganz so pessimistisch sieht Hermann Widmann, Neudingens stellvertretender Ortsvorsteher, die Veränderungen in Neudingen. Das Ziel der IG Baukultur "ist nicht verfehlt, die Veränderungen sind am Ende nicht ganz so groß", findet er positive Aspekte. "Viele Neudinger wohnen im Elternhaus, aber es ist halt saniert worden", sagt er. Widmann erinnert an die von der Stadt Donaueschingen vorangetriebene Ortskernförderung, bei der auch einiges Geld zur Verfügung gestellt werde, um im Ortskern Verbesserungen auf den Weg zu bringen.

IG-Vorsitzender Horst Schmeer will die Arbeit über viele Jahre nicht unter der Scheffel stellen. Die inzwischen siebte Ausstellung belegt für ihn, dass "da doch ein Bewusstsein für die alte Substanz und das historische Bild der Dörfer entstanden ist". Er nennt das Beispiel der Alten Gerbe aus Geisingen und die Erhaltung mancher Bereiche der Stadtmauer.

Antonia Reichmann sieht die gelungene Sanierung der Geisinger Zehntscheuer als erfreuliches Beispiel an. "Der Auslöser war unsere Ausstellung von 1997", sagt sie. Und sie erinnert an das Häuschen in Hondingen, Brunnengasse 1. "Das ist jetzt ein Kleinod, aber wir gaben den Startschuss." Auch wenn die IG Baukultur Lehrgeld zahlen musste. Kauf und Sanierung durch Mitglieder des Vereins hat am Ende alle überfordert.

Der Bildband über Neudingen stellt das Dorf auf 190 Seiten mit vielen alten und neuen Fotos in schwarz-weiß vor. Die Bilder dokumentieren unter anderem die Ausstellung über Neudingen von 2010. Das Buch kostet 15 Euro. Einige Exemplare sind schon jetzt bei der Ortsverwaltung zu bekommen. Die große Menge liegt aber bei der "ersten Gmond" am 3. Januar auf dem Verkaufstisch. Vorerst 75 Bücher wurden gedruckt, weitere können nachgeliefert werden. Außerdem gibt es für fünf Euro auch eine CD mit einer farbigen Bilderschau. In einem Spaziergang werden die Schönheiten Neudingens in Szene gesetzt.