Donaueschingen "Bühne frei" setzt Ausrufezeichen

Der Höhepunkt des Abends gehört der Sopranistin Franziska Abram und dem Tenorsänger Daniel Preis aus Allmendshofen: Die beiden lassen sich, begleitet von Demian Ewig am Flügel, auf eine lockere Reise durch die Opern-und Operettenmelodien ein. Mit "Torna a Surriento" des Neapolitaners Ernesto de Curtis greift Daniel Preis einen vielfach interpretierten eingängigen Hit auf, der nicht zuletzt von Andrea Bocelli gesungen wurde und Elvis Presley zum Song "Surrender" inspirierte. Die Operettenmelodien aus Gräfin Mariza, das Uhrenduett aus der Fledermaus von Johann Strauß oder eine Melodie aus Beethovens Fidelio, verführen die beiden Gesangstalente zu einem unbeschwerten Singen und Spielen: Begeisterter Beifall für das Duo, das mehrfach zusammen arbeitet und sich aus der Hochschule für Musik, Theater und Medien aus Hannover kennt.

Das Mittelalter kommt mit dem "Donau G’sindel" auf die Bühne: Eine Gruppe, die mit musikalischen Ohrwürmern und bisweilen derben Texten die Fans begeistert. "Schlag ihn mit dem Nudelholz, bis ihm die Sternlein scheinen", heißt es beispielsweise in einem Song, der den Ehefrieden deutlich infrage stellt. Mit Gitarre, Schellenring, schwungvollem Gesang, den Requisiten Weinflasche und mittelalterlichen Gewändern, erzählt das Quartett witzig all das, was wohl den Menschen im Mittelalter Freude und Sorgen bereitet haben mag. Bleibt noch der Saxofoniste Fabian Martin. Auch er ist ein Talent, das mit dem Saxofon neue Wege beschreiten will. Mit Pedro Iturraldes "Czarda" greift er die Musik eines spanischen Saxofonisten auf, der mit den Berühmtheiten des Jazz spielte wie Lee Konitz oder Gerry Mulligan: Das Stück lässt Platz für freie Improvisation und Martin zeigt, dass er zwischen Klassik, Jazz, Flamenco und Folklore beliebig und ohne Probleme hin und her hüpfen kann.