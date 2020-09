Donaueschingen Bruno Morath wird Opfer eines Raubüberfalls

Ladenbesitzer wird ärztlich behandelt

Nun wurde Morath also ausgerechnet an seinem Wohlfühlort zum Opfer eines Raubes, wie auf Nachfrage der Zeitung vonseiten der Polizei zu erfahren ist: "Ich kann bestätigen, dass dort etwas vorgefallen ist", so Pressesprecherin Tatjana Deggelmann. Und weiter: "Der Vorfall wird als Raub deklariert." Weiteres könne sie zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht sagen. Denn jetzt müsse erst einmal ermittelt werden.