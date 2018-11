Donaueschingen Brücke kostet 2,8 Millionen Euro

Ein formaler Abrissbeschluss für die alte Bregbrücke sei bisher ohnehin nicht erstellt worden. Die Straßenbauverwaltung, so klärt Adler auf, darf hier, wie bei allen Verfahren, erst dann tätig werden, wenn das Baurecht vorliegt, das vom Regierungspräsidium erteilt wird. So weit ist das Verfahren aber noch nicht fortgeschritten. Die konkrete technische Planung wird im RP derzeit ausgearbeitet.

Weil der Erhalt der bestehenden Brücke, auch aus Gründen des Hochwasserschutzes, ausgeschlossen ist, hat das RP bei der unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt Donaueschingen einen Antrag auf eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung zur Beseitigung der Bregbrücken gestellt, um an diesem Standort eine neue Straßenbrücke planen und bauen zu können. Zuvor schon war das Landesamt für Denkmalschutz zu dem Ergebnis gekommen, dass eine denkmalgerechte Sanierung der Brücken nicht möglich ist. Der Antrag auf eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung eines Ersatzneubaus wurde im Juli 2017 gestellt.

Adler sagt, dass die Behörden im Vorfeld der Entscheidung pro Brückenneubau alle möglichen Alternativen intensiv untersucht haben. Im bisherigen Projektverlauf hätten mehrfach intensive Abstimmungen mit der Unteren Wasserbehörde, dem Landesamt für Denkmalschutz, der Stadt Donaueschingen und dem Ortsteil Wolterdingen stattgefunden, betont Adler die enge Vernetzung von Prüfern und Entscheidungsträgern. Gerade zwischen Stadt, Wolterdingen und dem planenden Ingenieurbaureferat des RP bestehe ein enger Austausch. Die Beteiligten seien stets im Bilde.

Aus Reihen des Ortschaftsrats erfährt Ortsvorsteher Reinhard Müller eine breite Bestätigung. Man habe die Brückenentscheidung bewusst nicht publik gemacht, um die Bevölkerung nicht zu verunsichern, hieß es bei einer Umfrage. Bei der Ortschaftsratssitzung vergangene Woche gab es im Zuhörerbereich Grummeln, ob das Gremium stets im Bilde gewesen sei in der Problematik Bregbrücke. Das war der Fall, bestätigen Müllers Ratskollegen. So lag der Abbruchantrag offenbar seit August 2017 vor, wurde aber erst erst später schriftlich weitergereicht. Müller und dem Ortschaftsrat lag die Nachricht in schriftlicher Form am 24. Januar vor. Eine Begründung lieferte auf Anfrage Achim Durler. Müllers erster Stellvertreter meinte, man habe befürchtet, die neue Längefeld-Zufahrt unterhalb des Hochwasserdamms könnte sich sich in Richtung einer Vorentscheidung verfestigen können. Dann hätte es passieren können, dass die Höchst-Tonnage der alten Bregbrücke herabgesetzt und die Längefeld-Zufahrt zur dauerhaften Bregbrücke würde. Die Bürger wollte man dann informieren, sobald eine Brücke an alter Stelle tatsächlich Beschlusslage ist, so der FDP/Freie Wähler-Rat.

Seit dem 24. Januar sei das Gremium regelmäßig unterrichtet worden, bestätigt auch Klaudia Hennenmann. Die CDU-Ortschaftsrätin wundert sich, warum das Dauerthema in früheren Sitzungen doch nur mäßiges Interesse in der Bevölkerung gefunden habe. Eine korrekter Vorgehensweise bestätigte Franziska Dannecker (CDU), die zweite Stellvertreterin, Marita Gutenkunst (SPD) sah das ebenso. Als noch "alles in den Sternen stand", sei Zurückhaltung richtig gewesen, sagt Armin Strobel (FDP/Freie Wähler). Was nicht heiße, das Gremium hätte einen Maulkorb verpasst bekommen. Hätte mich jemand zum Sachstand Brücke gefragt, hätte ich ihm Auskunft gegeben", so Klaudia Hennenmann.