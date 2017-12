Donaueschingen Brücke ist wieder geöffnet

Donaueschingen (hon). Doch der Autofahrer lernt sie erst dann richtig zu schätzen, wenn sie abgerissen oder wie im Fall der Schellenbergbrücke aus Sanierungsgründen gesperrt werden müssen. Seit dem gestrigen Spätnachmittag sind die Bauzäune an den beiden Auf- beziehungsweise Abfahrten verschwunden, die wichtige Ost-West-Verbindung wurde von Landrat Sven Hinterseh und Oberbürgermeister Erik Pauly nach zehnmonatiger Überholungspause wieder für den Verkehr geöffnet. Die Rückstaus im Bereich der Fürst-Joachim-Brücke und der Mühlenbrücke sollten nun der Vergangenheit angehören.

Die Brückenfreigabe ist gleichzeitig das Startsignal, das vom Gemeinderat mit großer Mehrheit beschlossene Verkehrskonzept umzusetzen. Es soll den Durchgangsverkehr aus der Donaueschinger Innenstadt herausbringen und "den Ring stärken", wie es Pauly formulierte. So wollen Verwaltung und Rat mehr Aufenthaltsqualität erreichen. Die in Teilen der Bevölkerung umstrittene Einbahnstraßenregelung (stadteinwärts) in der Fürstenbergstraße werde aber nicht sofort, sondern erst nach dem Dreikönigstag vorgenommen, kündigte der Rathauschef weiter an. Und zwar mit Rücksicht auf das Weihnachtsgeschäft der Händler. Pauly freute sich, dass eine Hauptachse des Verkehrs wieder befahrbar ist, schoss aber gleichzeitig einen kleinen Giftpfeil ab: "Früher wäre besser gewesen." Noch bei Halbzeit der Arbeiten im Sommer hatte es geheißen, bereits Mitte November die Brücke freigeben zu können.

Und wie begründet das Straßenbauamt des Schwarzwald-Baar-Kreises als Bauträger die Verzögerung? Mit dem Wetter und mit der "überhitzten Baukonjunktur", so Gerold Günzer, der Leiter der Behörde. So habe man einmal drei Wochen auf Gussasphalt warten müssen, weil der Markt leer gefegt gewesen war. Außerdem habe es Verzögerungen bei der Lieferung und bei der Montage des neuen Geländers gegeben. Letztendlich ist er glücklich, dass es mit der Freigabe noch dieses Jahr geklappt hat. Er sprach von einer "Zitterpartie". Allerdings: Die von der Stadt zu finanzierende Fußgängerspindelsanierung ist noch nicht beendet. Der Belag ist zwar aufgebracht, doch sei er noch zu rutschig, da müsse nachgearbeitet werden. Einen Umweg, um Richtung Käferbrücke zu kommen, müssen Fußgänger also noch hinnehmen.