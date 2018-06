Donaueschingen / Gengenbach. Am Sonntag gilt's: Im Blechduell auf dem Gengenbacher Marktplatz möchte sich die Gruppe Brassmann den Titel "Mitreißendste Blasmusiker des Landes" sichern. Ab 14 Uhr treten sechs Blasmusikensembles an. Brassmann spielt um 15.50 Uhr. Die Sieger aus den Vorentscheiden stehen am 29. Juni in Ravensburg im Finale. Brassmann hat sich aus der Feuerwehrmusik Pfohren gebildet. Beim Sieg winkt eine zweitägige Aufnahmesession in einem professionellen Tonstudio. Stimmen können unter Telefon 01 37/2 10 20 03 oder per SMS mit Blech03 an die 4 04 00 abgegeben werden.