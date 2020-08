Donaueschingen/Bräunlingen Gullideckel werden für Einbrüche genutzt

Donaueschingen/Bräunlingen - Etliche Kilogramm wiegt ein gusseiserner Gullideckel. Als Wurfgeschoss sind die in die Straße eingelassenen Kanal-Abschlüsse eher nicht geeignet. Dennoch dienten Gullideckel in den vergangenen zwei Wochen als Tatwerkzeuge bei Einbrüchen. Gleiches Werkzeug, gleiche Täter? In den sozialen Netzwerken wird spekuliert.