Donaueschingen Blitzer bringt Stadt 25.000 Euro ein

Seit Herbst 2018 steht das bis dato jüngste Gerät in der Stadt: beim Siedlersteg an der Hermann-Fischer-Allee. Die Kosten beliefen sich damals auf 74.000 Euro. Wie fällt die Zwischenbilanz aus? "In der bisherigen Laufzeit von etwa zwei Jahren wurden 1500 Verstöße erfasst, wobei die Kamera nicht ständig im dortigen Messturm installiert war", teilt Beatrix Grüninger, Sprecherin der Stadt Donaueschingen, auf Nachfrage mit. Daraus resultierten ihr zufolge rund 25.000 Euro an Bußgeld-Einnahmen. In den ersten beiden Betriebswochen hatte der Blitzer noch 160 Male ausgelöst, was hochgerechnet etwa 3200 Euro in die Stadtkasse spülte.

Weil am Siedlersteg seit mehreren Wochen Sanierungsarbeiten laufen, werde in der Hermann-Fischer-Allee im Rahmen dieser Baumaßnahme nur in Fahrtrichtung Hindenburgring gemessen. Bei den Autofahrern, die auf dieser Straße unterwegs sind, ist indes durchaus ein gewisser Lerneffekt festzustellen. "Die Verstoßzahlen haben sich von anfänglich rund 60 Verstößen wöchentlich im ersten Halbjahr nach Errichtung der Messanlage auf rund 30 Verstöße halbiert", sagt Grüninger.