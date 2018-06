Donaueschingen Blick Richtung Afrika

Mit Veranstaltungen wie "Bühne frei", dem GUB-Forum oder dem Rädlemarkt setzt die GUB in Donaueschinger seit Jahrzehnten auf Formate, die über das eigentliche kommunalpolitische Engagement hinausgehen, das die Gemeinschaft unabhängiger Bürger bei ihrer Gründung 1979 im Fokus hatte.

Während die "Bühne frei" mehr unterhaltenden Charakter hat, setzt das GUB-Forum auf das informative Format. Referenten sollen über aktuelle Themen, die in Donaueschingen und dem Schwarzwald-Baar Kreis von Interesse sind, informieren. Vieles gab es schon, seit 1997 zum ersten Mal über den "Schwerpunkt der Kreispolitik" informiert wurde: Naturwunder der Baar, Spielräume in der Stadt oder eine Diskussionsrunde zur Unechten Teilortswahl.

Nun gibt es einen neuen Termin: Am Donnerstag, 14. Juni, richtet sich um 19 Uhr im Gasthaus Ochsen der Blick nach Afrika, denn Roland Ketterer wird sein Trinkwasser- und Solarstrom-Projekt "Elimu4Afrika – Es ist besser, Brücken zu bauen, statt Mauern" vorstellen. Ziel dieses Projektes ist die nachhaltige Versorgung einer Region in Tansania mit Trinkwasser und Solarenergie. Zum einen werden hierfür Brunnen gebaut. Zum anderen werden vor Ort junge Menschen in den Bereichen der Wasserversorgung und Solartechnik sowie in der einfachen Betriebswirtschaft ausgebildet.