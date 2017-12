Donaueschingen Bläser und Schlagzeuger gefragt

Der große Bläsertag findet am Samstag, 13. Januar 2018, von 10 bis 16 Uhr statt in der Musikschule Donaueschingen, An der Stadtkirche 2 in Donaueschingen.

Anmeldungen zum Bläsertag sind möglich bis 9. Januar entweder per Post oder per Email an das Sekretariat der städtschen Musikschule: kunst-musikschule@donaueschingen.de. Dazu bitte Instrument, Verein und gewünschte Workshops mit Zeiten angeben.