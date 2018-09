Donaueschingen Bildhauer gestaltet Bäume aus Beton oder Bronze

Das Interesse verwundert nicht, denn das bestimmende Thema in der Kunst Ulrich Möckels ist der Baum, und der ist gerade in der hiesigen Gegend von besonderer emotionaler und wirtschaftlicher Bedeutung. Der Rundgang begann im Spiegelsaal, in dem der Stamm einer Hainbuche, abgegossen in silber lackiertem Aluminium, emporragt. Er wirkt in seiner Überkünstlichkeit wie aus einer anderen Welt, ist zugleich künstlich und natürlich, ein Grundelement in der Kunst von Ulrich Möckel. Er nutzt nicht nur das Holz der Bäume, er formt sie auch in anderen Materialien wie Beton, Bronze oder auch Neonröhren nach. Möckel machte in der Führung direkt vor den Kunstwerken anschaulich, wie wichtig ihm der Baum und der Wald auch ganz persönlich sind. Er selbst lebt mitten in einem Wald. Seine Inspirationsquellen und Materialien findet er direkt vor seiner Haustür.

Er sagt "Es sind die Bäume, an denen sich meine Gedanken reiben. Ihre Wuchsformen sind mir Inspirationsquelle und Arbeitsgrundlage zugleich."

Die Ausstellung ist noch bis zum 14. Oktober zu sehen.