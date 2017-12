Donaueschingen. Die Stadtbibliothek feiert ihr Jubiläum zum 30-jährigen Bestehen im Bürger- und Kulturzentrum. Am Freitag, 15. Dezember, ist von 9.30 bis 18 Uhr Tag der offenen Tür. Um 14, 15 und 16 Uhr erzählt Martina Wiemer Märchen für große und kleine Leute. Der Eintritt ist frei. Leser, die sich am 15., 16. oder 19. Dezember neu anmelden, erhalten den Leseausweis für drei Monate gratis, so die Mitteilung der Stadtverwaltung.