Donaueschingen Biber macht Probleme

Der Seniorenmittag findet am Sonntag, 29. April, im Bürgerhaus statt. Die Einweihung des Narrenbrunnes erfolgt am 24. Juni. Die Bäumchen für den Obstlehrpfad sind weitgehend gepflanzt. Wer möchte, kann mit einer einmaligen Zahlung von 50 Euro eine Baumpatenschaft übernehmen. Buchbar ist diese über die Ago. In der Sitzung am 7. Juni um 20 Uhr im Bürgerhaus stellt Heinz Bunse die Planung für den Umbau der Schwimmbadstraße vor.